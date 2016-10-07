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موسكو: تصريحات كيرى عن جرائم حرب بسوريا تعرضه لعواقب قانونية خطيرة

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موسكو: تصريحات كيرى عن جرائم حرب بسوريا تعرضه لعواقب قانونية خطيرة موسكو: تصريحات كيرى عن جرائم حرب بسوريا تعرضه لعواقب قانونية خطيرة

>موسكو(أ ش أ)

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى اتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" فى سوريا، قد تسفر عن "عواقب قانونية خطيرة جدا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن زاخاروفا قولها اليوم الجمعة إن تصريحات كيرى ليست سوى دعاية، معتبرة أن الوزير الأمريكى "يستخدم كل هذه المصطلحات من أجل تصعيد الوضع".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن كيرى يسعى، من خلال تصريحاته المذكورة، إلى صرف انتباه المجتمع الدولى عن فشل واشنطن فى تطبيق الالتزامات التى تحملتها بموجب للاتفاق الروسى الأمريكى حول وقف الأعمال القتالية فى سوريا، مشددة على أن "الجانب الأمريكى لم يتمكن من تنفيذ الاتفاق، واعترف بأنهم لا يمتلكون آليات الضغط على المعارضة".

وأضافت زاخاروفا: "فى حال دار الحديث عن جرائم حرب يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يبدأو من العراق، وثم ينتقلوا إلى ليبيا، وبعدها، بالتأكيد، اليمن، لمعرفة ما يحدث هناك، وأود أن أقول إن التلاعب بمثل هذه الألفاظ فى غاية الخطورة، لأن المسؤولين الأميركيين يقفون وراء جرائم حرب حقيقية".


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