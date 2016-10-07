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غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعنا على حكم إعادة بث القنوات الدينية

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غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعنا على حكم إعادة بث القنوات الدينية غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعنا على حكم إعادة بث القنوات الدينية

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.

وكان الداعية يوسف البدرى أقام دعوى قضائية ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالب البدرى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

 

 


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