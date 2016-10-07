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القبض على رقيب شرطة لتهريبه المخدرات للمتهمين بالسجن المركزى بالجيزة

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القبض على رقيب شرطة لتهريبه المخدرات للمتهمين بالسجن المركزى بالجيزة القبض على رقيب شرطة لتهريبه المخدرات للمتهمين بالسجن المركزى بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط السجن المركزى بالجيزة القبض على رقيب شرطة من المعينين خدمة بالسجن لاتهامه بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء إلى المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا، حيث  ضبط بحوزته أقراص مخدرة وحشيش وعدد من الأسلحة البيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

البداية عندما وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة تفيد تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

 

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله تمكن النقيبان محمد يسرى وسيف جودة معاونى مباحث السجن المركزى من القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة 58 قرص مخدر ترامادول و28 قرص ابتريل و4 قطع من مخدر الحشيش وعدد من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد طارق شاش رئيس قطاع الوحدات بحيازته للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم، فاخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

 


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