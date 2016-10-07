"ماثيو" يفتك بالمئات في هايتي ويدك جيريمي بالكامل ...

سمر العشري

قال مسؤولون محليون إن الإعصار ماثيو قتل أكثر من 265 شخصا على الأقل في هايتي بينهم"عشرات" في بلدة ساحلية واحدة بدأت السلطات وعمال الإنقاذ في الوصول إليها بعد أيام من الإعصار.

وأفادت رويترز أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في جمهورية الدومينيكان المجاورة عندما ضربتها العاصفة الثلاثاء.

ودمر الإعصار ماثيو حوالى 80 في المئة من المساكن في مدينة جيريمي عاصمة مقاطعة "غراند آنس" في جنوب هايتي والتي يناهز عدد سكانها 30 ألف نسمة.

وقال مدير مكتب المنظمة في هايتي جان ميشال فيغرو في التغريدة نفسها أن "جيريمي، عاصمة مقاطعة غراند آنس، دمرت بالكامل. حوالى 80 في المئة من المساكن دمرت تماما. جميع خطوط الاتصالات والكهرباء قطعت، والوصول (إلى المدينة) متعذر، والأشخاص سيكونون قريبا في حاجة إلى الغذاء والمال".

وتقع جيريمي التي تعد نحو 30 ألف شخص، على بعد 190 كيلومترا إلى الغرب من بور او برنس.

وفي كايس، ثالث كبرى مدن البلاد والتي تقع على الساحل الجنوبي الغربي، أفادت مراسلة فرانس برس بأن سقف الكاتدرائية دمر بالكامل.

أما باقي مساكن وسط المدينة، المشيدة بالباطون، فصمدت في وجه الاعصار، لكن حي "كروا مارش أتير" تعرض للتدمير، إذ تساقط عدد كبير من الأشجار على أسقف عشرات المنازل المبنية من الصفيح والتي انهارت من جراء ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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