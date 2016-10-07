أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

"ماثيو" يفتك بالمئات في هايتي ويدك جيريمي بالكامل ...

Google+ Print
"ماثيو" يفتك بالمئات في هايتي ويدك جيريمي بالكامل ... "ماثيو" يفتك بالمئات في هايتي ويدك جيريمي بالكامل ...

قال مسؤولون محليون إن الإعصار ماثيو قتل أكثر من 265 شخصا على الأقل في هايتي بينهم"عشرات" في بلدة ساحلية واحدة بدأت السلطات وعمال الإنقاذ في الوصول إليها بعد أيام من الإعصار.
وأفادت رويترز أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في جمهورية الدومينيكان المجاورة عندما ضربتها العاصفة الثلاثاء.

ودمر الإعصار ماثيو حوالى 80 في المئة من المساكن في مدينة جيريمي عاصمة مقاطعة "غراند آنس" في جنوب هايتي والتي يناهز عدد سكانها 30 ألف نسمة.

وقال مدير مكتب المنظمة في هايتي جان ميشال فيغرو في التغريدة نفسها أن "جيريمي، عاصمة مقاطعة غراند آنس، دمرت بالكامل. حوالى 80 في المئة من المساكن دمرت تماما. جميع خطوط الاتصالات والكهرباء قطعت، والوصول (إلى المدينة) متعذر، والأشخاص سيكونون قريبا في حاجة إلى الغذاء والمال".

وتقع جيريمي التي تعد نحو 30 ألف شخص، على بعد 190 كيلومترا إلى الغرب من بور او برنس.

وفي كايس، ثالث كبرى مدن البلاد والتي تقع على الساحل الجنوبي الغربي، أفادت مراسلة فرانس برس بأن سقف الكاتدرائية دمر بالكامل.

أما باقي مساكن وسط المدينة، المشيدة بالباطون، فصمدت في وجه الاعصار، لكن حي "كروا مارش أتير" تعرض للتدمير، إذ تساقط عدد كبير من الأشجار على أسقف عشرات المنازل المبنية من الصفيح والتي انهارت من جراء ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار