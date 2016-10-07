مباحث القاهرة تطارد الهاربين من الأحكام وتضبط 8 متهمين بينهم 4 من المؤبد

شن رجال مباحث القاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتمكنوا من القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية، بينهم 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم للجهات القضائية.

وجاء من بين أبرز من تم ضبطهم، بأن تمكن النقيب محمد عبد الحليم معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "فاطمة أ ك" 26 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب محمد السيد صفوت، معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "أحمد ح م" 32 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية "ضرب افضى إلى موت" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما تمكن النقيب محمد مصطفى ضابط مباحث فرقة مصر الجديدة، من ضبط "حسام ف ع" 28 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية "سلاح نارى بدون ترخيص"، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، وتمكن الرائد أحمد نبيل قدرى، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "علاء أ ع" 19 سنة، عامل، والمحكوم عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.