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الحلقة الثالثة من "فرح ليلى": أدهم يكشف لـ"ليلى" الشبه الكبير بينها ووالدته

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الحلقة الثالثة من "فرح ليلى": أدهم يكشف لـ"ليلى" الشبه الكبير بينها ووالدته الحلقة الثالثة من "فرح ليلى": أدهم يكشف لـ"ليلى" الشبه الكبير بينها ووالدته

كتب : سهيلة حامد الجمعة 12-07-2013 11:14

توجه المصور أدهم الشرقاوي إلى محل عمل "ليلى" في أحداث الحلقة "الثالثة" من مسلسل "فرح ليلى"، وهو ما أصابها بالفزع بسبب وجوده، وعندما علمت بعدم حضور المصور التي قامت بالتنسيق معه، عرض عليها أدهم أن يقوم بتصوير الفرح بالكامل ووافقت.

اصطحب "نادر" صديقته "مي" شقيقة "ليلى" إلى منزل صديقه لينفرد بها، وعندما جاء صديقه ووجدها بالشقة وبّخت "نادر" بشدة، وتشاجرا، ثم ذهب في المساء لمصالحتها.

روى أدهم قصته لـ"ليلى" وأكد لها أنه في يبحث عن والدته، بعد أن أوهمه والده بأنها توفيت، وكشف عن صورتها لـ"ليلى" وتبين أن هناك شبه واضح بينهما، واسمها "ليلى" أيضًا وطلب منها مساعدته، فاتجها سويًا إلى والدها ليروي قصته.

يذكر أن مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلي علوي وفراس سعيد، وعبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي والإخراج لخالد الحجر.

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