الحلقة الأولى من "زمن البرغوت 2": خطبة شاهر لعفاف الأرملة تثير شكوكا حول سلوكها

كتب : أحمد العميد الجمعة 12-07-2013 11:27

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "زمن البرغوت"، تقدم شاهر لخطبة عفاف، ما أثار حفيظة زوجات أخواتها الذين راحوا يدبرون لها المكائد، وتأليب أخيها الكبير ضدها، بزعم أن ثمة علاقة كانت بينها وبين شاهر، معللين ذلك بأن شاهر شاب لم يتزوج من قبل وأن عفاف أرملة وتعول 3 أولاد بينما كانت هناك خلافات بينه وبين زوجها قبل وفاته.

وتختلق زوجة شقيق عفاف مشكلة، ليقوم على إثرها جابر "أبو دياب" بضرب أخته عفاف، ثم تسلل إلى قلبه وجود علاقة خبيثة بين عفاف وشاهر الذي تقدم لخطبتها، ما دفعه إلى زيارة شاهر ليسأله عما يدور في خلده من علاقة سيئة تجمعه بعفاف، وسرعان ما نفى شاهر ذلك، وأكد له نيته الحسنة التي دفعته إلى خطبتها، على الفور وافق جابر على هذه الخطبة ودعاه إلى زيارة منزلة ومعه أسرته لتوقيع عقد قرانه على أخته.

وبعد عودته إلى المنزل، راودته زوجة أخيه عن نفسها، ولكنه انهال عليها ضربًا ودفعها خارج غرفته، وفي الصباح التالي وضعت له السم في اللبن، وعندما حاول إعطاءه لولدها رفضت، وأثار ذلك شجارًا تدخل فيه الأخ الأكبر ولطمه على وجهه بعد أن اتهمته زوجة أخيه بمحاولة التعرض لها.