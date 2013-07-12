«الرجل العناب» يعيد «كوميديا الفانتازيا» إلى التليفزيون

كتب : مهدى فتحى الجمعة 12-07-2013 11:50

يختلف مسلسل «الرجل العناب»، الذى يعرض الآن، عن بقية المسلسلات الرمضانية الأخرى فى أنه الوحيد الذى ينتمى لـ«كوميديا الفانتازيا»، أى التى تمزج بين الواقع والخيال، وهو العمل التليفزيونى الأول للثلاثى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، الذين حققوا نجاحا سينمائيا كبيرا فى أفلامهم معا. وقصة هذا المسلسل كان يخطط لها الثلاثى لتقديمها فى فيلم، قبل أن يغيروا رأيهم بعد ذلك ليقدموها فى مسلسل، وتم اختيار مدير التصوير شادى على ليتولى إخراجه فى أولى تجاربه الإخراجية، والمسلسل بطولة صلاح عبدالله وانتصار وإنجى ووجدان وميريت ويوسف عيد وسامى مغاورى، وقد بدأ تصويره العام الماضى ليعرض فى رمضان الفائت إلا أن مخرجه لم ينته منه فتأجل، واستؤنف تصويره منذ شهرين تم خلالهما تصوير المشاهد المتبقية، وقد صورت أحداثه فى مدينة الإنتاج وشوارع السادس من أكتوبر ومنطقة الأهرامات وبرج القاهرة ووسط البلد ومطار القاهرة، وفى الإسكندرية تم التصوير فى قلعة قايتباى وقرية أفريكانو. ويتضمن العمل العديد من مشاهد «الجرافيك» وتدور قصته التى ننفرد بنشرها حول شخصية مطرب فى فرقة غنائية يدعى «عصفور» يجسد دوره أحمد فهمى، يسعى لأن يكون مطربا مشهورا ويتعرض لحادث اصطدام بسيارة يقودها مخترع شاب فاشل هو «بيرم» الذى يجسد دوره هشام ماجد، فيصطحبه معه إلى منزله ليسعفه ويحضر له محلولا من اختراعه لينقذه ويمنحه القوة، ويوجد لدى هذا المخترع قرد يعبث بالمواد الموجودة بالمعمل، ويضيف للمحلول بشكل عبثى بعض هذه المواد وعندما يشربها «عصفور» يتحول إلى إنسان خارق، حتى أن أتوبيسا يصدمه دون أن يتعرض لأى إصابات، كما أصبح يستطيع الطيران وفعل عدة أشياء خارقة، فيطلق عليه بيرم لقب «الرجل العناب»، ويسعى للإعلان عن أنه هو الذى اخترع المحلول الذى حول «عصفور» إلى إنسان خارق، ولكن أحدا لا يصدقه، فيقرر أن يرمى نفسه من فوق برج القاهرة بعد أن يتفق مع «عصفور» على أن يطير وينقذه فيشاهده الجميع ويصدقون قدرات هذا الرجل العناب، وهو ما يحدث بالفعل ويثير ضجة كبيرة فى مصر، ويسعى «بيرم» لاستغلال «عصفور» وقدراته فيجعله يعمل فى البداية فى خدمة توصيل الطلبات للمنازل بسرعة فائقة مستغلاً قدرته على الطيران، وفى نفس الوقت تسعى الشرطة لمحاولة الوصول لهذا الرجل العناب واستغلاله فى عملها، إلا أنها تفشل فى ذلك فتوهم الناس أنها استطاعت أن تصنع شرطيا خارقا وهو «تيسير»، الذى يجسد دوره «شيكو»، وتنفذ مشاهد خادعة بـ«الجرافيك» وهو يطير مثل الرجل العناب، ولكن الأمر ينكشف بعد ذلك ويسعى «بيرم» للاستفادة من «عصفور» بشكل أضخم، فيتفق مع رجل الأعمال «صريح الفيل» الذى يجسد دوره صلاح عبدالله والذى يسعى لترشيح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يقوم «عصفور» من خلال قدراته الخارقة بمساعدته فى ذلك مقابل مبلغ كبير، ويوافق على هذا رجل الأعمال الذى يرأس حزبا سياسيا وجريدة باسم «الصراحة راحة» ومجموعة قنوات تليفزيونية باسم «الفيل» يقدم هو كل برامجها.

ومن المغامرات المثيرة التى يخوضها الرجل العناب السفر لأفريقيا لاسترجاع كأس أفريقيا بعد سرقته من مصر على يد قبيلة أفريقية تشتهر بالسحر، وصورت هذه المشاهد فى قرية «أفريكانو» بالإسكندرية، ومغامرة الدخول فى تحد ومباراة فى المصارعة مع «سوبر مان» والذى ترسله أمريكا لمواجهة الرجل العناب بعد أن تسمع عن قدراته الخارقة، وبعد أن تفاضل بين «سوبر مان» و«الرجل الأخضر» و«القطة الشرسة» و«الرجل العنكبوت» لمواجهة «الرجل العناب»، وفى النهاية تستقر على «سوبر مان»، ويفوز عليه «الرجل العناب» الذى يقوم أيضاً بإنقاذ طائرة مصرية تخطفها إحدى العصابات لتجبر الحكومة المصرية على الإفراج عن زعيمها الذى يتم القبض عليه.