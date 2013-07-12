قشر الموز يزيل أثر حب الشباب ويخفف من ألم الصداع النصفى

تعانى الكثير من الفتيات، وخاصة فى مرحلة المراهقة من مشكلة حب الشباب والبثور، وقد تلجأ إلى بعض المواد الكيمائية، التى قد تضر ببشرتها، ولكن هناك مواد طبيعية تساعد على التخلص من تلك المشكلة.

تقول د. مروة جنينه، أستاذ بكلية الزراعة، أن الله حبى الفواكه بقشور ويتعدد استخدامها طبقا لطبيعتها، فهناك قشور سهلة المضغ و البلع مثل: قشور التفاح، الخوخ، و المشمش ، أما قشور الحمضيات مثل: الليمون، البرتقال واليوسفى فيمكن استخدامها كمادة للنكهة فى بعض الوصفات، أو استخدام الحمضيات دون تقشير فى بعض الوصفات مثل إعداد المربى، أو إضافة مبشور قشر البرتقال أو الليمون أو اليوسفى إلى أطباق الحلويات للاستفادة من فوائدها.

أما عم الفتيات التى تعانى من الحبوب والبثور بالوجه هناك قشر الموز فهى تعمل على تبييض البشرة بعد طحنها ووضعها على الوجه، وتساعد على تقشير البشرة وإزالة آثار حب الشباب، فضلاً عن كونها أداة لتطويل شعر الرأس وزيادة كثافته.

وأشارت جنينة إلى أن قشرة الموز المقطعة تفيد فى تنقية المياه والتخلص من المعادن السامة، التى يحتمل أن تتواجد فيها، إذ إنها ستساعد على التخلص من كافة، السميات التى تحتويها مثل الرصاص والنحاس، وأضافت الدراسة أن قشور الموز تشتهر بقدرتها على تلميع الفضيات والأحذية الجلدية.

فيما أثبتت دراسة علمية، أن فوائد قشرة الموز تضاهى فوائد ثمرة الموز بذاتها، بالإضافة إلى أن قشر الموز يحتوى على معدن الماغنسيوم بمعدلات مرتفعة، مما يساعد على تخفيف توتر الأوعية الدموية.

ويمكن الاستفادة من قشور الموز فى تخفيف الصداع النصفى عند وضع قشر الموز الناضج على الرأس لمدة خمس عشرة دقيقة، ومعالجة قرحة القدم، والحروق، والطفح الجلدى والحرارى.

وأضافت جنينة أن أهالى جزر الباهاما يستخدمون قشور الموز للتخلص من ضغط الدم المرتفع عن طريق غلى قشور الموز وشرب مائه.