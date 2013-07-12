عوادم السيارات والتلوث المتهم الأول وراء سرطان الرئة

دقت دراسة بريطانية ناقوس الخطر من أن التعرض لعوادم السيارات وتلوث الهواء ولو حتى بمعدلات ضئيلة يعد المتهم الأول والرئيسى وراء زيادة فرص الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضح فريق من الباحثين البريطانيين فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "لانست" الطبية البريطانية أن التعرض ولو لمستويات منخفضة من العادم يكفى لرفع خطر الإصابة بالسرطان بمعدلات ملحوظة مشددين على أن تلوث الهواء وعامل التدخين يسهمان فى تفاقم حدة المشكلة.

> ويعتبر سرطان الرئة القاتل الأكبر فى المملكة المتحدة فقد حصد حياة 35 ألف شخص فى عام 2010 بالإضافة إلى تشخيص إصابة 42 ألف بريطانى بالمرض اللعين.

ويعتقد أن ما يقرب من 86% من الحالات تكون نتيجة مباشرة للتدخين بالإضافة إلى عدد من العوامل المهيجة الأخرى للجهاز التنفسى منها التعرض للغاز الطبيعى المشع من الأرض والمواد السامة فى مكان العمل مثل "الإسبست".

> وقدرت مستويات تلوث الهواء فى العديد من الأحياء البريطانية خاصة الفقيرة منها، بأنها كبيرة ومقلقة وزادت معها معدلات الإصابة بالمرض اللعين على مدار الـ13 عاما الماضية.

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