كيف تعود طفلك على الصيام؟

تسأل قارئة: ابنى يبلغ من العمر 10 أعوام ولم يكن معتادا على الصيام وأريد تعويده على الصيام فكيف يمكننى إجراء ذلك؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا: يمكنك تعويد طفلك على الصيام بالتمرين فيمكنك فى أول يوم صيام له تعويده على الصيام لمدة ساعتين ثم الانتقال به لأكثر من ذلك.

وبالممارسة سيعتاد طفلك على الصوم لكن لا تستخدم معه سياسة الإجبار لأن ذلك سيدفعه للعنف، وعناد ورفضه للصيام، أما إذا استطعتى تعويده بالمحبة والتحفيز، فإن ذلك سيدفعه للصيام فبعض الأمهات تستخدم العنف حتى تدفع ابنها للصوم وهذا يأتى بنتائج سلبية فلابد من التمهل مع الطفل.

ويتابع بحرى كما يمكن استخدام بعض المحفزات كإحضار فاكهة أو حلوى محببة له أن استطاع الصيام ولا مانع من إخراجه من المنزل حتى تدفعيه للصوم بدون أن يكون مكرها على ذلك، فالأطفال فى ذلك السن إما أن تدفعيهم للعدائية أو التسامح.

ولا مانع من التحدث إليه بشكل مبسط يفهمه عقله عن فوائد النوم الصحية وكيف يمكنه الاستمتاع به مع الحرص على الإحضار له وقت الفطور ما يحبه من الطعام، وابدأى له فى أول خمس أيام الصوم بمعدل ساعتين بعد ذلك حاولى أن تزودى المدة حتى يتأقلم على ذلك بشكل طبيعى.