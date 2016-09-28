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جيسيكا قهواتي تكتسح أسبوع الموضة

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الأربعاء 28-09-2016 09:29

أصبحت عارضة الأزياء الأنيقة جيسيكا قهواتي واحدة من أيقونات الأناقة العربية في الفترة الأخيرة، حيث تكرر ظهورها كل يوم سبت على شاشة MBC4 في برنامج بروجيكت رانواي Project Runway بنسخته العربية، وشاركت معجبيها على "إنستقرام" بإطلالاتها الأنيقة أثناء حضورها عروض أسبوع الموضة.

وتختار العارضة الأنيقة إطلالات ناعمة من الدانتيل الناعم، تحمل توقيع إيلي صعب أثناء الظهور على الشاشة، فقد ظهرت في المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامجها بفستان رائع من الدانتيل السماوي مع حزام جلدي يحمل تفاصيل حمراء بسيطة، واختارت تصميماً أزرقَ قصيراً لإطلالتها في أولى حلقاته، فبدت متألقة كعادتها.

ولا يمكننا إلا أن نبدي إعجابنا بإطلالاتها الأنيقة وتنسيقاتها الجذابة في شوارع مدن الموضة التي تحضر فيها عروض الأزياء حالياً، فقد شوهدت خارج عرض فندي Fendi بتنسيق عصري ملون، وتألقت بجمبسوت مخملي ناعم من نفس الماركة أثناء وجودها في باريس، كما حضرت عرض بيربري Burberry في لندن بتنسيق رمادي بسيط.

يمكن أن تشاهدي في الصور أعلاه الدليل الأكبر على تألق جيسيكا قهواتي وقدرتها الكبيرة على تنسيق إطلالاتها، فقد جمعنا لك باقة من أجملها.

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سيدتي