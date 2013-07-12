جورج كلوني يفتتح مهرجان فينيسيا 28 أغسطس

كتب : أ.ش.أ منذ 7 دقائق

يفتتح النجم الأمريكي، جورج كلوني، مهرجان فينسيا الدولي للفيلم في دورته السبعين والمعروف باسم "لاموسترا" والذي من المقرر عقده في الثامن والعشرين من شهر أغسطس المقبل حتى السابع من سبتمبر في مدينة فينسيا "البندقية" الإيطالية.

وذكر الموقع الفرنسي "فواسي أف أر" الخاص بأخبار الفنانين أن فيلم الافتتاح سيكون فيلم الخيال العلمي "جرافيتي"، أي الجاذبية الأرضية الثلاثي الأبعاد للمخرج المكسيكي ألفونسيو كوارون والذي يقوم "جورج كلوني"، ببطولته مع النجمة الأمريكية ساندرا بولوك، ويرأس لجنة التحكيم المخرج الإيطالي الكبير برناردو بيرتولوتشي.