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الحلقة الثانية من "الرجل العناب": بيرم يعطي الطفل "مودي" تركيبة حولته إلى رجل له لحية وشارب

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الحلقة الثانية من "الرجل العناب": بيرم يعطي الطفل "مودي" تركيبة حولته إلى رجل له لحية وشارب الحلقة الثانية من "الرجل العناب": بيرم يعطي الطفل "مودي" تركيبة حولته إلى رجل له لحية وشارب

كتب : محمد عاشور منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الرجل العناب" قيام "بيرم" الذي يلعب دوره الفنان "هشام ماجد،"، بإعطاء الطفل "مودي" تركيبة من نبات زهرة العناب والإنسولين والكاجو، حولته إلى رجل بالغ، له لحية وشارب.

واعترف "مودي"، بأن الجنين الموجود في بطن "الشغالة صباح" ابنه، ورفض التخلي عن "صباح" لأنه يحبها.

وطالبت والدة "مودي" بيرم، بأن يعيد لها ابنها بالحالة التي كان عليها، قبل أن يتناول التركيبة التي أعطاها له، إلا أن "بيرم" قال لها: "محدش يزعل إن ابنه بقى راجل".

من ناحية أخرى، طلب النقيب "تيسير فهمي" الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، قوة من الأمن المركزي، بعدما علم بأن ابنه "نظام"، يتشاجر مع زملائه في فناء المدرسة.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، ومن إخراج شادي علي.

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