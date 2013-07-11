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الحلقة الثانية من "الصقر شاهين": سميرة تطلب من كبير الصيادين بناء بيت وقهوة مقابل كتمان سر قديم

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الحلقة الثانية من "الصقر شاهين": سميرة تطلب من كبير الصيادين بناء بيت وقهوة مقابل كتمان سر قديم الحلقة الثانية من "الصقر شاهين": سميرة تطلب من كبير الصيادين بناء بيت وقهوة مقابل كتمان سر قديم

كتب : ربيع ممدوح الخميس 11-07-2013 21:56

انتهت الحلقة السابقة من المسلسل على حلم يراود بطل المسلسل "شاهين" وهو ينتقم من "سميرة" الغازية التي تسببت في مقتل أخيه، لتبدأ حلقة اليوم ليستيقظ ويتفاجئ أنه كان يحلم بالانتقام.

وفي نفس السياق، هددت "سميرة" كبير الصيادين المعلم "فؤاد" بأنها ستفضح سره، إذا لم يساعدها في شراء بيت وقهوة جديدة، وقام في حلقة اليوم بدفع أموال لها خشية أن تفضحة وتقول للأهالي أن إحدى إخوات سميرة هي ابنته.

وعلى الجانب الرومانسي، شهدت الحلقة تنافس على بطل المسلسل من قبل 3 نساء وهم، "نوال" زوجة "أحمد راتب" و"سميرة" الغازية، وتنضم إليهم في التنافس ابنة اخت شيخ الصيادين، والتي تعيش معه في نفس المنزل، والوحيدة التي يبادلها "شاهين" نفس الإحساس.

على الجانب الآخر، فإن ابن كبير الصيادين "فؤاد" والذي يمثل دور الشر، يعمل على الإيقاع بحبيبة شاهين في شباكة، حبا لها وكرها في "شاهين".

انتهت حلقة اليوم بمشاجرة بين شاهين وعدد من البلطجية وكان آخر مشهد لأحدهم وهو يرفع السلاح في وجه شاهين.

المسلسل قصة وسيناريو وحوار محمود الطوخي، ويشارك في بطولته أحمد سعيد عبدالغني وأحمد عزمي وميمي جمال وصفاء جلال ومحمد متولي وأحمد منير وصفاء الطوخي ومفيد عاشور وياسمين جمال ومحمد الشقنقيري ونور محمود، ومن إخراج أمل أسعد.

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