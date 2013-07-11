أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

سياسيو دمياط: الإخوان والسلفيون امتنعوا عن توزيع "الزيت والسكر" بعد سقوط مرسي

Google+ Print
سياسيو دمياط: الإخوان والسلفيون امتنعوا عن توزيع "الزيت والسكر" بعد سقوط مرسي سياسيو دمياط: الإخوان والسلفيون امتنعوا عن توزيع "الزيت والسكر" بعد سقوط مرسي

كتب : سهاد الخضرى منذ 17 دقيقة

اعتبر محمد البراوي، مسؤول العمل الجماهيري في حزب الدستور بدمياط، أن "امتناع تنظيم الإخوان والدعوة السلفية عن إقامة مجمعات استهلاكية بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي أبلغ دليل على أن تلك المجمعات كان الهدف منها حشد أصوات فقط من أجل الانتخابات وعندما ضاع الهدف ضاعت الوسيلة".

من جانبه، قال أحمد البيومي، منسق الحركة الشعبية للتغيير، إن "من يسمون أنفسهم الإسلاميين ويصفون أنفسهم بأنهم منابع للخير وداعمين للبسطاء هم من كانوا ينتزعون الأصوات مقابل الأرز والزيت والسكر ولكنهم الآن تبدل الحال بهم واحتياجهم بات يرضخ للإرهاب متبعين أساليب الفوضى والكارثية والإرهاب من أجل عودتهم للكرسي من أجل المتاجرة بأحلام المسلمين بالفطرة".

وتابع البيومي حديثه قائلا: "المتأسلمون يتلونون تبعا لمصالحهم الشخصية ومصالح الجماعة فبعدما رأوا أن أكياس السكر والزيت لن تجدي نفعا باتوا يبحثون عن البديل".

من جانبه، قال هيثم رجب، المتحدث الرسمي باسم حركة صوت الحر، "لم يعد الإخوان والسلفيون بحاجة لتوزيع الزيت والسكر ولا لإقامة مجمعات استهلاكية وباتوا بحاجة للسعي للمتبوع في الغرب والذي جاء بهم لسدة الحكم كي يعيدهم إليه مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر