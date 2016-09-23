مكياج المرأة العربية في اليوم الوطني السعودي

إذا كنت تحبّين مواكبة كلّ الأعياد واعتماد طرق مميّزة في تطبيق المكياج، ستحتاجين إلى اختيار المكياج الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي. فهل يناسب هذا اللون كلّ العيون؟ وكيف تختارين الأخضر الملائم لك؟ تابعي هذا الموضوع، ولا تتردّدي في تطبيق مكياج أخضر احتفالاً بهذا اليوم.

أولاً: اختيار اللون الأخضر مرتبط بعينيك:

للعيون البنيّة: ننصحك باستخدام مزيج من الأخضر والأزرق. فالأزرق يُبرز الغنى، والنغمات البرتقالية للعيون البنيّة. أمّا للعيون العسلية، فينصح باختيار الأصفر والأخضر.

ننصحك باستخدام مزيج من الأخضر والأزرق. فالأزرق يُبرز الغنى، والنغمات البرتقالية للعيون البنيّة. أمّا للعيون العسلية، فينصح باختيار الأصفر والأخضر. للعيون الزرقاء: يناسبك الأخضر الداكن، فإنه يضيء العيون. بالنسبة للعيون الزرقاء الفاتحة، استخدمي الزيتي لتسليط الضوء على قزحيّة عينيك.

يناسبك الأخضر الداكن، فإنه يضيء العيون. بالنسبة للعيون الزرقاء الفاتحة، استخدمي الزيتي لتسليط الضوء على قزحيّة عينيك. للعيون السوداء: يمكنك اعتماد كلّ ألوان الأخضر على عينيك شرط أن تطبّقيها مع الظلال الأيلاينر الأسود.

يمكنك اعتماد كلّ ألوان الأخضر على عينيك شرط أن تطبّقيها مع الظلال الأيلاينر الأسود. للعيون الخضراء: عليك باختيار الأخضر الذي يتناقض مع لون عينيك، لتسليط الضوء عليها بدلاً من إخفاء عينيك.

تطبيق مكياج أخضر مناسب للنهار أو لليل.

استخدمي فرشاة ظلال مسطّحة، وبنحو سلس، ثم طبّقي الظلّ بلون الزمرد، من خط الرموش نحو تجعيدة الجفن، واستخدمي إصبعك لطمس الخطوط القاسية.

لجعله مناسباً للمساء، اختاري الألوان المتوسطة والداكنة من الأخضر- الأزرق. استخدمي الظلّ العميق على أمكنة التجاعيد، ثمّ استعملي الظلّ المتوسط على الزوايا الخارجية. للانتهاء، ضعي الكحل السائل باللون الاسود.

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