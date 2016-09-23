أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج المرأة العربية في اليوم الوطني السعودي

Google+ Print

الجمعة 23-09-2016 14:38

إذا كنت تحبّين مواكبة كلّ الأعياد واعتماد طرق مميّزة في تطبيق المكياج، ستحتاجين إلى اختيار المكياج الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي. فهل يناسب هذا اللون كلّ العيون؟ وكيف تختارين الأخضر الملائم لك؟ تابعي هذا الموضوع، ولا تتردّدي في تطبيق مكياج أخضر احتفالاً بهذا اليوم.

أولاً: اختيار اللون الأخضر مرتبط  بعينيك:

  • للعيون البنيّة: ننصحك باستخدام مزيج من الأخضر والأزرق. فالأزرق يُبرز الغنى، والنغمات البرتقالية للعيون البنيّة. أمّا للعيون العسلية، فينصح باختيار الأصفر والأخضر.
  • للعيون الزرقاء: يناسبك الأخضر الداكن، فإنه يضيء العيون. بالنسبة للعيون الزرقاء الفاتحة، استخدمي الزيتي لتسليط الضوء على قزحيّة عينيك.
  • للعيون السوداء: يمكنك اعتماد كلّ ألوان الأخضر على عينيك شرط أن تطبّقيها مع الظلال الأيلاينر الأسود.
  • للعيون الخضراء: عليك باختيار الأخضر الذي يتناقض مع لون عينيك، لتسليط الضوء عليها بدلاً من إخفاء عينيك.

 

تطبيق مكياج أخضر مناسب للنهار أو لليل.

استخدمي  فرشاة ظلال مسطّحة،  وبنحو سلس، ثم طبّقي الظلّ بلون الزمرد، من خط الرموش نحو تجعيدة الجفن، واستخدمي إصبعك لطمس الخطوط القاسية.

لجعله مناسباً للمساء، اختاري الألوان المتوسطة والداكنة من الأخضر- الأزرق. استخدمي الظلّ العميق على أمكنة التجاعيد، ثمّ استعملي الظلّ المتوسط على الزوايا الخارجية. للانتهاء، ضعي الكحل السائل باللون الاسود.

إذا جرّبت المكياج الأخضر وأعجبك فشاركينا رأيك على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي