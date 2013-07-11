إدمان المخدرات بوابة الدخول للإصابة بالإيدز

تسبب المخدرات الإفلاس وبيع الممتلكات شاملة بيع النفس مما يعنى الاستغلال الجسدى مقابل الحصول على المال للعيش ولشراء المخدرات، وهذا يعنى علاقات جنسية غير شرعية وهذا يزيد من فرص انتشار الإيدز.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال زميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إن المخدرات التى تأخذ عن طريق الحقن تتم من خلال محاقن (سرنجات) ملوثة مما يزيد أيضاً من فرص انتشار الإيدز.

أضاف أن الإصابة تنشأ من خلال فيروس نقص المناعة البشرى، وهو فيروس خطير يدمر خلايا الجهاز المناعى ويجعل الإنسان فريسة للميكروبات التى تفتك بالمريض، علاوة على بعض السرطانات.

حيث إن فترة الحضانة هى الفترة ما بين حدوث العدوى وظهور الأعراض، وتتراوح ما بين ‏6‏ أشهر وعدة سنوات‏.

- هناك 34,2 مليون عالميا حالياً يعانون من الإيدز، وقتل 25 مليون منذ ظهوره سنة 1981.

> - يبلغ معدل الإصابة اليومى ‏12‏ ألف شخص فى العالم، وللأسف 90‏%‏ منهم لا يعلمون أنهم أصبحوا أعضاء فى نادى الإيدز، ويستمرون فى نقل العدوى لغيرهم لعدة سنوات فيما بعد قبل اكتشافهم المرض.

> - الطامة الكبرى هى أن أقل من 40% من الشباب فى العالم لديهم معلومات وافية عن طرق العدوى والوقاية حسب البيانات المتوفرة من 64 دولة.