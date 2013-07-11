الحلقة الأولي من مسلسسل "عطر الجنة" : موت ناصع ..وهند تتلقي صفعة قويه من ابن عمها بدر

كتب : ندى سامي منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "عطر الجنة موت ناصع والذي يقوم بدوره الفنان عبد الله الإمام، أثر تعرضة لأزمة قلبية حادة فسقط على الأرض فجأة أثناء إجرائه محادثة تليفونية.

عقب تأديه العزاء في ناصع، حدثت مشاجرة بين منال ابنه ناصع الكبري والتي تقوم بدورها الفنانة زهرة عرفات، وبين عمها الذي يقوم بدورة الفنان علي محسن، بسبب إصرار عمها علي مقابلة أمها التي تقوم بدورها الفنانة أسمهان توفيق، وإخبارها أن زوجها باع المنزل له قبل وفاته، فمنعته منال من مقابلة والدتها، معلله ذالك أنها في العدة ولا يجوز له مقابلتها.

بعد أن سمعت والده منال خبر بيع المنزل سقطت علي الأرض مغشية عليها، فأسرعت بناتها لإيفاقها، فاقترحت منال علي أختيها هند التي تقوم بدورها الفنانة هيا عبد السلام، ومروة التي تقوم بدورها الفنانة أسيل عمران، أن ينقلا والدتهم إلي المستشفي، فرفض بدر ابن عمهم والذي يقوم بدوره الفنان عبد الله أبو شهري، أن تخرج مروة وهند معهما إلي المستشفي، فحدث بيه وبين هند مشاجرة مما جعله يصفع هند على وجهها.

يذكر أن مسلسل عطر الجنة من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات، عبد الله أبو شهري، هيا عبد السلام، أسيل عمران، أسمهان توفيق، علي محسن، عبد الله الإمام.