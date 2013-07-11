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الإندبندنت: علماء يتوصلون لتصنيع كروموسومات بشرية لعلاج أمراض وراثية

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الإندبندنت: علماء يتوصلون لتصنيع كروموسومات بشرية لعلاج أمراض وراثية الإندبندنت: علماء يتوصلون لتصنيع كروموسومات بشرية لعلاج أمراض وراثية

ذكرت صحيفة الإندبندنت أنه فى إنجاز علمى جديد، استطاع علماء الهندسة الوراثية زرع كروموسومات بشرية فى خلايا الفئران، كجزء من سلسلة من الدراسات التى تبين أنه من الممكن علاج الأمراض الوراثية من خلال شكل جديد من العلاج الجينى.

وتوضح أنه فى واحدة من الدراسات غير المنشورة، استطاع الباحثون عمل كروموسوم اصطناعى بشرى، فى المختبر من اللبنات الكيميائية بدلا من نزع كروموسومات خلية بشرية قائمة، ما يدل على القوة المتزايدة للتكنولوجيا على صعيد البيولوجيا التركيبية.

وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يأتى بينما أعلنت البريطانية أنها ستستثمر عشرات الملايين من الجنيهات فى مجال البحوث البيولوجية التركيبية، ومن بينها مشروع دولى لبناء 16 كروموسوما فردى من فطر الخميرة لإنتاج أول كائن اصطناعى ذو جينوم مركب.

بينما أكد الباحثون المشاركون فى المشروع، خلال مؤتمر صحفى فى لندن هذا الأسبوع، أنه لا توجد خطط لديهم لبناء كرموسومات بشرية أو تصنيع خلايا بشرية بنفس طريقة الخميرة الاصطناعية، لأنه مثل هذه الخطط لن تحظى بموافقة أخلاقية داخل المملكة المتحدة.

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مصر 365

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