المكياج "الصامت" هو الأنسب لدعوة إلى إفطار رمضانيّ

لا يمكنك الذهاب إلى دعوة إفطار وملامح التعب والإرهاق ظاهرة على وجهك، لهذا تابعي هذه النصائح لتجمّلي بشرتك:

الخطوة الأولى هي قبل وضع أيّ مكياج على البشرة، حيث يجب تنظفيها جيّداً؛ فكلّما كانت بشرتك نظيفة قلّلت من احتياجك إلى وضع الكثير من المكياج عليها. لهذا، داومي على العناية والاهتمام ببشرتك طوال النهار، من خلال غسلها كلّ صباح وترطيبها بالكريم الخاصّ.

مكياج "صامت" لا يلفت الأنظار: احرصي على أن يكون مكياجك في رمضان صامتاً، بمعنى أنّه لا يمكن لأحد أن يُلاحظ أنّك واضعة للكثير من المكياج؛ وفي نفس الوقت أظهري إشراقتك، ولا تتركي تعب الصيام يظهر على بشرتك. لهذا، ننصحك بالابتعاد عن المكياج اللامع، ولو كنت مدعوّة إلى إفطار رمضانيّ أو سهرة سحور، حتّى تحافظي على أناقتك واحترامك لخصوصيّة هذا الشهر.

كذلك المكياج البرّاق لا يتماشى مع البشرة المتعبة، لأنّه سيسلّط الضوء على مكان التعب، مثلما يتوجّب عليك الابتعاد عن الرموش الاصطناعيّة والأظافر أيضاً ، من أجل إطلالة أنيقة.

- أضيئي بشرتك: وحّدي لون بشرتك بوضع كريم أساس أوّليّ وكريم أساس وبودرة خفيفة حرّة، ولا تنسي إخفاء الهالات السوداء والبقع باستعمال الكونسيلر أو خافي العيوب.

ـ شفاه نيود: استعملي أحمر شفاه ذا لون" نيود .

- عيون رقيقة: بالنسبة إلى عينيك، يُمكنك وضع ظلال بلون البيج الفاتح على كامل الجفن، ثمّ استعمال لون بنيّ فاتح أو أزرق فاتح جداً على الجفن المتحرّك لمنح لون عينيك المزيد من البريق.

ـ جربّي الماسكرا الملوّنة: تعتبر الماسكرا السوداء سيّدة السهرات، إذ تمنح الرموش لوناً أعمق وكثافة واضحة. لهذا الجئي إلى الألوان العفويّة، كالبنيّ أو الأزرق الفاتح، فهذه الألوان تحدّد الرموش وتحافظ على مظهرها الطبيعيّ