النظارات المستديرة لأناقتك هذا الصيف

لم تعد موضة الريترو حكراً على النساء فقط، بل طالت عدواها الرجال، إذ عاد بنا المصمّمون إلى الحقبة الستّينات، حين كانت النظارات الشمسيّة ذات التصميم الدائري سيّدة الموقف.

هذه التصاميم احتلّت الريادة على منصّات هذا الموسم لدى عدد كبير من الدور، أمثال بوتيغا فينيتا وبرسول وأوليفر بيبلز وغيرهم... لذا لا تتردد في تبني هذه الموضة المميزة، وتألق خلال هذه الأيام الحارة بأجمل تصاميم ربيع وصيف 2013.