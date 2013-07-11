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اهالى كفر داود بالمنوفية يقطعون الطريق بعد مصرع عاطل فى مشاجرة

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اهالى كفر داود بالمنوفية يقطعون الطريق بعد مصرع عاطل فى مشاجرة اهالى كفر داود بالمنوفية يقطعون الطريق بعد مصرع عاطل فى مشاجرة

أرشيفية

لقى شخص مصرعه فى مشاجرة حادة نشبت بين عاطلين بقرية كفر داوود مركز السادات محافظة المنوفية مما أدى لتجمهر أهالى المتوفى أمام كوبرى كفر داوود الرابط بين مدينة السادات ومدينتى منوف وشبين الكوم وإغلاقه ما يزيد عن 12 ساعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق مساعد المدير للأمن العام يفيد بتوقف حركة المرور بكوبرى كفر داوود مركز السادات وتجمهر عشرات الأهالى امام الكوبرى وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة حادة بين كل من عمرو فوزى عرابى أحمد 24 سنة عاطل “مصاب بجرح متهتك بالصدر وحالته خطيرة ومحمد حسن على 31 سنة عاطل “متوفى” متأثر بجراحه –طرف أول- وطرف ثانى عبد الرحمن فوزى فرحات 33 سنة فر هاربا .

وبسؤال المصاب أتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه وإحداث ما به من إصابات بسبب محاولة الثانى فرض سيطرة وأعمال بلطجة على المارة ، وتمكنت مباحث السادات من إلقاء القبض على المتهم الهارب وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10457 جنح السادات وأمرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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