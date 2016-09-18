نصائح لتنسّقي اللون الأخضر في احتفالات اليوم الوطني 

الرياض - خلود أحمد

يبقى اللون الأخضر من الألوان الأساسيّة في الأزياء دائماً، إذ نراه في إطلالات النجمات كلّ موسم و في كلّ مناسبة. ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي، قد تحتاجين لتنسيق هذا اللون في إطلالة جميلة، لتشاركي في الاحتفالات الوطنيّة. لذلك جمعنا لك صوراً من إطلالات النجمات و أنيقات Street Stye لتلهمك في التنسيق.

- مرونة اللون الأخضر تمكّنك من ارتدائه في تنسيقات متنوّعة، حيث يمكن تنسيقه في إطلالة أنثويّة مع فستان ناعم، أو في إطلالة عصريّة مع جينز أنيق و جاكيت جلدي جذاب.

- أخرجي عما هو معتاد واستوحي تنسيقاً جديداً وغير متوقع لتفاجئي أصدقاءك به. شاهدي الصور أعلاه و استوحي منها ما يمكن ارتداؤه في إطلالة جذابة في احتفالات اليوم الوطني.

- اللون الأخضر يضم العديد من الدرجات المتنوّعة، كما يمكن تنسيقه مع باقة واسعة من الألوان. إن كنت تتمتعين بذوق كلاسيكي بسيط، ننصحك بأن تنسّقيه مع درجات الألوان الترابيّة. أما إن كنت مغامرة و تبحثين عن التجدد في إطلالتك، فيمكنك تنسيقه مع درجات الألوان الصيفيّة، كالفوشي، و الأحمر وحتى الأزرق.

- اللون الأخضر في احتفالات اليوم الوطني غير مقتصر على الملابس، بل يمكنك إدخاله في إطلالتك مع الإكسسوارات العمليّة، كالحقيبة و الحذاء، كما يمكنك وضع شال أخضر مستوحى من العلم السعودي، و تعطي إطلالتك طابعاً احتفالياً.

شاهدي معنا كيف ظهر هذا اللون في إطلالات النجمات وأنيقات Street Stye، واستوحي منه ما يناسب إطلالتك.

