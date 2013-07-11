ماستر سين : الشك

كتب : نورهان طلعت الخميس 11-07-2013 12:59

يعتبر المخرج محمد النقلى أن المشهد الختامى فى الحلقة الأولى من مسلسله «الشك»، بطولة مى عز الدين وحسين فهمى وتأليف أحمد محمود أبوزيد، هو مشهد «الماستر سين».. يقول النقلى: «أعتبر آخر مشهد فى الحلقة الأولى هو أهم وأبرز مشاهد العمل، وهو مشهد «الماستر سين»، حيث إن هذا المشهد تدور حوله أحداث المسلسل بأكمله، ويُعتبر تمهيداً لباقى الحلقات ونقطة تحول فى الأحداث كلها، ويُعتبر بداية لعرض المشكلات التى ستواجه أبطاله. ويضم هذا المشهد عدداً كبيراً من أبطال العمل، وهم مى عز الدين وحسين فهمى ورغدة ومكسيم خليل وصابرين وهبة مجدى وريم البارودى. وقد استغرق تصوير هذا المشهد وحده يوماً كاملاً من بدايته وحتى نهايته، وهذا وقت طويل بالنسبة لمشهد واحد، ولكنه يستحق ذلك لرغبتى فى أن يخرج فى أحسن صورة دون أى أخطاء، وقد تم تصوير هذا المشهد فى استديو الجابرى».