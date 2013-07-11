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عشرات السائقين بالقليوبية يحتجون على غياب مباحث المرور

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عشرات السائقين بالقليوبية يحتجون على غياب مباحث المرور عشرات السائقين بالقليوبية يحتجون على غياب مباحث المرور

تجمهر اليوم الخميس، العشرات من السائقين العاملين بمشروع النقل الداخلى التابع لمحافظة القليوبية، أمام ديوان عام المحافظة، اعتراضا بلطجة أصحاب السيارات الأجرة وسائقى الأجرة.

واشتكى السائقون من غياب شرطة مباحث النقل من داخل مواقف السيارات بشكل عام، على مستوى المحافظة، مما دفع السائقين والقائمين على تحصيل الكارتة لفرض سيطرتهم على سيارات النقل العام والمرفق الداخلى وعلى الركاب، وفرض زيادة الأجرة دون خوف أو محاسبة، وبعلم رجال المباحث المتواطئين معهم، مما دفع عددا من سائقى سيارات الأجرة يفرضون البلطجة على سيارات مشروع النقل الداخلى التابع للمحافظة، ومنعهم من تحميل الركاب لأنها تلتزم بالأجرة المقررة.

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