عروض أسبوع الموضة لصيف 2017 تنتقل إلى مدينة لندن

انتقلت عروض أسبوع الموضة يوم البارحة إلى مدينة لندن، بعد أن بهرتنا خلال الأسبوع الماضي بأجمل الأزياء المقدّمة من مصمّمي نيويورك المبدعين. فما الذي ينتظرنا في مدينة لندن في الأيام المقبلة؟

عروض يوم البارحة كانت هادئة في مدينة لندن، حيث قدّمت ماركة ستيفنتاي STEVENTAI مجموعة ملوّنة وعصريّة، بينما قدّم المصمّم ايون تشوي Eudon Choi عرضاً مفعماً بالحيويّة والإنعاش للصيف المقبل، في وقت تنتظرنا عروض مبهرة لماركات ومصمّمين معروفين في الأيام المقبلة، أبرزهم جوليان مكدونالد Julien Macdonald، بالإضافة إلى بيربري Burbery و تمبرلي لندن Temperley London .

شاهدي معنا بعض ما قدّمت عروض لندن في يومها الأول.