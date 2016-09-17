أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

عروض أسبوع الموضة لصيف 2017 تنتقل إلى مدينة لندن

Google+ Print

السبت 17-09-2016 09:42

انتقلت عروض أسبوع الموضة يوم البارحة إلى مدينة لندن، بعد أن بهرتنا خلال الأسبوع الماضي بأجمل الأزياء المقدّمة من مصمّمي نيويورك المبدعين. فما الذي ينتظرنا في مدينة لندن في الأيام المقبلة؟

عروض يوم البارحة كانت هادئة في مدينة لندن، حيث قدّمت ماركة ستيفنتاي STEVENTAI مجموعة ملوّنة وعصريّة، بينما قدّم المصمّم ايون تشوي Eudon Choi عرضاً مفعماً بالحيويّة والإنعاش للصيف المقبل، في وقت تنتظرنا عروض مبهرة لماركات ومصمّمين معروفين في الأيام المقبلة، أبرزهم جوليان مكدونالد Julien Macdonald، بالإضافة إلى بيربري Burbery و تمبرلي لندن Temperley London .
شاهدي معنا بعض ما قدّمت عروض لندن في يومها الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي