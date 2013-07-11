“المصرية لمساعدة الأحداث” ترحب بتكليف الببلاوي برئاسة الوزراء

رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان “وهي حركة عالمية للدفاع عن الأطفال بمصر” بتكليف الدكتور حازم الببلاوى ” برئاسة مجلس الوزراء، و قالت في بيان لها صباح اليوم : ” إن هذا القرار بمثابة دعم للإرادة الشعبية التي طالبت بتصحيح المسار الثورى المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011 والموجة الثانية من الثورة المصرية في 30 يونيو 2013 والتي دعمها الجيش المصرى الباسل والذي أعلن صراحة عن موقفه التاريخى في الانحياز الكامل للإرادة الشعبية وتحقيق مطالب أكثر من 33 مليون مصرى خرجوا للميادين مطالبين بالتغيير “.

ودعا المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية كافة القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطنى ودعم مسيرة التحول الديمقراطى الآمن في تلك المرحلة الحرجة جدا من تاريخ البلاد، مطالبا بدعم خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة، مستنكرا هجوم مجموعة من القوى السياسية والنشطاء على الإعلان الدستورى المؤقت بحجة عدم عرض الإعلان الدستورى عليهم قبل إصداره وهو سبب يثير الاستهجان في هذة المرحلة الحرجة.

وطالب كافة أطياف الشعب والقوى السياسية والشعبية إلى الاصطفاف الوطنى ودعم خارطة الطريق والتخلى عن الأطماع وأحلام المنصب والمكتسبات في هذه المرحلة التي تعتبر إعادة تصحيح للمسار الثورى من جديد، مناشدا رئيس مجلس الوزراء المكلف بضرورة النظر إلى قضايا الأطفال في هذه المرحلة الانتقالية كأحد الاستحقاقات الثورية وضرورة الاهتمام بمجموعة من القضايا الهامة الخاصة بالطفل.

وأكد البدوى أنه سيتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف باستراتيجية وطنية للعمل على علاج مجموعة من قضايا الطفل المصرى التي تفاقمت بشكل ملحوظ حتى وصل الحالى بها إلى أن أصبحت ” أزمة وطن “.