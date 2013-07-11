إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل11 شخص ببلطيم بكفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ مكن إحباط محاولة هجرة غير شرعية منن مصيف بلطيم ل11 من الراغبين في الهجرة الغير شرعية .

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورد معلومات لضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة البرلس ، مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص بشاطئ السلام بمصيف بلطيم ، دائرة المركز ، لاستقلال احدي عائمات الصيد ، للتسلل إلي دولة ايطاليا عبر البحر الأبيض .

توجهت مأمورية علي الفور ، حيث تمكنت من ضبط كلا من ” وجيه عبدالله أحمد ” 48 سنة فلاح و “أدهم حسين عبدالحميد ” 26 سنة سائق و” أحمد محمد أحمد ” 21 سنة فلاح و” السيد رضا محمد ” 21 سنة جزار و” محمد أحمد علي ” 28 سنة ميكانيكي و” حسن محمد عبدالحميد ” 23 سنة ترزي و”محمد محمود محمد ” 23 سنة عامل و”السيد رمضان محمد ” 20 سن فلاح و” إبراهيم حسن عبدالله ” 23 سنة نجار موبيليا و” محمود محمد حسن ” 23 سنة فلاح و” علي حسن أحمد ” 28 سنة ميكانيكي الجميع يقيمون دائرة مركز بلبيس ، شرقية وبحوزتهم مبالغ مالية 720 يورو بمناقشتهم اعترفوا ، مقررين باتفاقهم مع” إبراهيم .زهران” ، ويقيم عزبة البرابسة ، أولاد مهنا ، مركز بلبيس ، بإحضارهم لمصيف بلطيم ، تمهيداً لتسفيرهم إلي دولة ايطاليا ، بمعرفة ” صابر عز الدين نصر ” 35 سنة صياد ، ويقيم بناحية سوق الثلاثاء ، دائرة المركز ( سبق اتهامه في عدد 16 قضية : سرقة ، سلاح ناري نصب ، ضرب ، إتلاف ، مخدرات ، أخرها رقم 13709/2008 جنايات مركز كفر الشيخ ، مخدرات واعتقاله جنائياً عدة مرات ) نظير التحصل علي مبلغ 30 ألف جنيه من كل منهم

كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص، والمتحرى عن الواقعة، تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10187/2013 جنح مركز البرلس ، وجارى العرض على النيابة العامة .