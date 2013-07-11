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الحلقة الأولى من "الركين": "جيكا" ينقذ جاره من محاولة اعتداء

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الحلقة الأولى من "الركين": "جيكا" ينقذ جاره من محاولة اعتداء الحلقة الأولى من "الركين": "جيكا" ينقذ جاره من محاولة اعتداء

كتب : محمود عباس منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الركين"، قيام البطل جيكا، والذي يقوم بدوره الفنان محمود عبدالمغني، بالتدخل لإنقاذ جاره عادلي، والد

سميحة، من مجموعة من الأشخاص حاولوا الاعتداء عليه أثناء عودته إلى منزله، وتدور مشاجرة تنتهي بانتصار جيكا بتخليص عادلي من المعتدين عليه.

تدور الحلقة الأولى حول شخصية جيكا الذي يعمل بإحدى ورش الميكانيكا بالحرفيين، وتوضح الحلقة أنه يحب الركون بمنزله وعدم الذهاب إلى ورشته بالحرفيين نظرا لبعد المسافة عن منزله، ودائما ما تعنفه شقيقته سعاد، وتجبره على الذهاب إلى عمله "ككل الرجال"، كما تلفت أحداث الحلقة إلى سميحة، التي تجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي، التي جمعتها مع جيكا قصة حب فاشلة بسبب عدم قدرته على توفير الإمكانيات المالية اللازمة لإتمام زواجهما.

توضح الحلقة تكّفل سميحة بكل مستلزمات أسرتها المالية، رغم وجود أبيها عادلي وشقيقها سميح ،الذي يعمل محاميا بإحدى مكاتب المحاماة، ولا يفكر إلا في مصلحته فقط، وعادة ما يستغل حنان شقيقته سميحة عليه في أخذ أموالها باستمرار، كما تلفت إلى والدهما عادلي الذي تسبب فقد أمله في ولده الوحيد إلى لجوئه لشرب الخمر بشكل مستمر رغبة في نسيان معاناته، كما تعرج على والدة جيكا التي تعاني من فقد السمع وعدم الاستجابة إلى كل المحيطين بها، وتنتهي أحداث الحلقة بمشهد من داخل أحد البيوت المشبوهة ،والذي لم تتضح هويته بالحلقة، وتقوم الشرطة بمهاجمته والقبض على كل من بداخله.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد وفيق وإيمان العاصي.

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