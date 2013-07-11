رسميا.. الكويت تعلن مساعدات بقيمة 4مليارات دولار لمصر

كتب : الوطن منذ 23 دقيقة

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن مجلس الوزراء الكويتى قرر تقديم مساعدات عاجلة إلى مصر لمحاولة التغلب على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها بمبلغ مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى، إضافة إلى منح مصر مليار دولار آخر كمنحة لا ترد.

ونقلت الوكالة الكويتية الرسمية عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله الصباح، قوله: إن مجلس الوزراء الكويتى اعتمد قراراً بهذه المساعدات، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأشارت الوكالة الكويتية إلى أن حكومة الكويت قررت تقديم منحة أخرى لمصر، تتمثل فى منحة نفط ومشتقات نفطية بإجمالى مبلغ يصل إلى مليار دولار.

كان مصدر حكومى كويتى قد نفى، فى تصريحات لوكالة أنباء «رويترز»، ما ورد فى تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، عن تقديم الكويت 7 مليارات دولار كمساعدة لمصر فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها. وقال المصدر الحكومى الكويتى لـ«رويترز» إن بلاده تؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً لديها باستقرار الأوضاع فى مصر، لكن مثل هذه الأمور لها آليات مختلفة للتعامل معها، ولا يتم الإعلان عنها بهذه الطريقة. وتعد الكويت من أولى الدول التى تقدمت بالتهنئة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مشيدة بالدور الإيجابى للقوات المسلحة المصرية وموقفها من ثورة الشعب المصرى. كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا، أمس الأول، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، تعبيراً عن تأييدهما لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وقرارات الجيش المصرى التى انحازت لتطلعات المصريين، وأطاحت بحكم الإخوان، وأعلن وزير المالية السعودى إبراهيم العساف أن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بـ5 مليارات دولار تشمل مليارى دولار وديعة نقدية بالبنك المركزى ومليارى دولار آخرَين منتجات نفطية وغازاً، ومليار دولار نقداً، بينما أكد مصدر مطلع لـ«رويترز» أن الإمارات العربية وافقت على منحة لمصر بقيمة مليار دولار، إضافة إلى قرض بمليارى دولار؛ بحيث تكون المليارات الثلاثة جزءاً من برنامج مالى أكبر تقدمه الإمارات، ويكون القرض فى صورة وديعة لدى البنك المركزى.