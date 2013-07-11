الحلقة الأولى من "نقطة ضعف": "علية" تحضر لعيد ميلاد الدكتور "عمر الشناوي"

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نقطة ضعف" قيام "علية" التي تلعب دورها الفنانة "هالة فاخر"، بالتحضير لحفلة عيد ميلاد أخيها الدكتور "عمر الشناوي"، الذي يلعب دوره الفنان "جمال سليمان"، وهو طبيب أسنان أعزب، تحاول أخته وأصدقائه البحث له عن زوجة مناسبة.

وذهب "علية"، إلى العيادة الخاصة بالدكتور "عمر"، لتخبره أنها شاهدت "ليلى"، التي كانت تربطه بها علاقة ماضية، في أحد المحلات، عندما كانت تبحث له عن "تورتة" عيد ميلاده، إلى أن الدكتور "عمر"، حاول الهروب من الموضوع بحجة أنه مشغول وهناك مرضى في انتظاره.

الدكتور "عمر" يقابل يوميا عددا من السيدات، اللاتي يأتين كمرضى في عيادته، ويبدو أنه ينال إعجابهن، إلا أنه مازال لا يجد ما يريد في أيا منهم.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق".