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هل تارا عماد هي النجمة المصرية الأكثر جمالاً وأناقة؟

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السبت 10-09-2016 13:39

كثيرات هن نجمات الشابات والجميلات، اللواتي يتمتعن بموهبة عالية في مختلف المجالات، غير أنّ هناك نجمة لمع اسمها في الآونة الأخيرة، وتميّزت بحضورها اللافت وإطلالاتها المميزة، وهي النجمة تارا عماد، فهل تنتخبينها أكثر نجمات مصر جمالاً وأناقة؟

قيِّمي إطلالات ملكة جمال الكون لـ عام 2016

تارا عماد أناقة لافتة وجمال مختلف

أكثر ما لفتنا في النجمة تارا عماد جمالها الناعم وملامحها التي تجمع بين البراءة الطفولية والجاذبية الأنثوية، كما إطلالاتها الأنيقة التي تبدو في الكثير من الأحيان شبابية عصرية، وفي أحيان أخرى تبدو راقية وغاية في الفخامة. وهي قد نجحت في رسم خطّ مختلف لنفسها، في ما يتعلّق بالموضة؛ وهذا ما ميّزها من باقي النجمات.

أجمل إطلالات تارا عماد

كثيرات هي المرات التي شاهدنا فيها تارا عماد تختار ملابس أنيقة لمختلف المناسبات. فأحياناً تنسّق بنطلون الجينز مع توب قطنية فضفاضة وحذاء رياضي، وتزيّن إطلالتها باكسسوار لافت، فتبدو غاية في العصرية؛ وأحياناً أخرى تختار تارا تصميمات فساتين السهرة الفاخرة للمناسبات الكبيرة على السجادة الحمراء. وطبعاً، قوامها الرشيق يسمح لها بالتنويع في اختياراتها.

شاهدي معنا بالصور أبرز إطلالات تارا عماد المتنوّعة، وأخبرينا إن كنت تعتقدين بأنها النجمة المصرية الشابة الأكثر أناقة بين زميلاتها!

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سيدتي

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