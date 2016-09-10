هل تارا عماد هي النجمة المصرية الأكثر جمالاً وأناقة؟

كثيرات هن نجمات مصر الشابات والجميلات، اللواتي يتمتعن بموهبة عالية في مختلف المجالات، غير أنّ هناك نجمة لمع اسمها في الآونة الأخيرة، وتميّزت بحضورها اللافت وإطلالاتها المميزة، وهي النجمة تارا عماد، فهل تنتخبينها أكثر نجمات مصر جمالاً وأناقة؟

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تارا عماد أناقة لافتة وجمال مختلف

أكثر ما لفتنا في النجمة تارا عماد جمالها الناعم وملامحها التي تجمع بين البراءة الطفولية والجاذبية الأنثوية، كما إطلالاتها الأنيقة التي تبدو في الكثير من الأحيان شبابية عصرية، وفي أحيان أخرى تبدو راقية وغاية في الفخامة. وهي قد نجحت في رسم خطّ مختلف لنفسها، في ما يتعلّق بالموضة؛ وهذا ما ميّزها من باقي النجمات.

أجمل إطلالات تارا عماد

كثيرات هي المرات التي شاهدنا فيها تارا عماد تختار ملابس أنيقة لمختلف المناسبات. فأحياناً تنسّق بنطلون الجينز مع توب قطنية فضفاضة وحذاء رياضي، وتزيّن إطلالتها باكسسوار لافت، فتبدو غاية في العصرية؛ وأحياناً أخرى تختار تارا تصميمات فساتين السهرة الفاخرة للمناسبات الكبيرة على السجادة الحمراء. وطبعاً، قوامها الرشيق يسمح لها بالتنويع في اختياراتها.

شاهدي معنا بالصور أبرز إطلالات تارا عماد المتنوّعة، وأخبرينا إن كنت تعتقدين بأنها النجمة المصرية الشابة الأكثر أناقة بين زميلاتها!