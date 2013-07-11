أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم يوسف في ذمة الله

Google+ Print
إبراهيم يوسف في ذمة الله إبراهيم يوسف في ذمة الله

توفى إلى رحمة الله إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ولاعب منتخب السابق قبل دقائق.

انتقل الغزال الأسمر إلى جوار ربه عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فقد مر بأكثر من أزمة صحية في الفترة الأخيرة.

ونقل إسماعيل يوسف لاعب ومدرب الزمالك السابق وشقيق الراحل الخبر لـFilGoal.com فور حدوثه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ويشيع جثمان إبراهيم يوسف الذي بلغ من العمر 54 عاما وقت رحيله إلى مثواه الأخير صباح الخميس.

غزال إفريقيا

ويعد الراحل واحدا من أفضل المدافعين في تاريخ القارة السمراء، فقد اختير ضمن أفضل 11 لاعبا في بطولة الأمم الإفريقية 1984.

وخسر يوسف جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1984 لصالح الكاميروني سيفولي أبيجا، كما اقتنص الجزائري رابح مادجير الجائزة منه عام 1985.

ومثل عضو مجلس الزمالك الراحل منتخب مصر في مناسبات عديدة، منها دورة الألعاب الإفريقية عام 1987 والتي حصد ميداليتها الذهبية، كما حصل على برونزية دورة البحر المتوسط عام 1983.

كما شارك إبراهيم يوسف الذي اشتهر بجسده الرشيق في أوليمبياد 1984 بلوس أنجيلس.

لم يرتدي الغزال سوى قميص الزمالك الذي توج معه ببطولة الدوري عام 1984، وحصد كأس مصر عام 1979.

كما قاد المدافع الهداف فريقه الأبيض للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1984 و1986.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر