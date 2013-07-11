إبراهيم يوسف في ذمة الله

توفى إلى رحمة الله إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ولاعب منتخب مصر السابق قبل دقائق.

انتقل الغزال الأسمر إلى جوار ربه عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فقد مر بأكثر من أزمة صحية في الفترة الأخيرة.

ونقل إسماعيل يوسف لاعب ومدرب الزمالك السابق وشقيق الراحل الخبر لـFilGoal.com فور حدوثه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ويشيع جثمان إبراهيم يوسف الذي بلغ من العمر 54 عاما وقت رحيله إلى مثواه الأخير صباح الخميس.

غزال إفريقيا

ويعد الراحل واحدا من أفضل المدافعين في تاريخ القارة السمراء، فقد اختير ضمن أفضل 11 لاعبا في بطولة الأمم الإفريقية 1984.

وخسر يوسف جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1984 لصالح الكاميروني سيفولي أبيجا، كما اقتنص الجزائري رابح مادجير الجائزة منه عام 1985.

ومثل عضو مجلس الزمالك الراحل منتخب مصر في مناسبات عديدة، منها دورة الألعاب الإفريقية عام 1987 والتي حصد ميداليتها الذهبية، كما حصل على برونزية دورة البحر المتوسط عام 1983.

كما شارك إبراهيم يوسف الذي اشتهر بجسده الرشيق في أوليمبياد 1984 بلوس أنجيلس.

لم يرتدي الغزال سوى قميص الزمالك الذي توج معه ببطولة الدوري عام 1984، وحصد كأس مصر عام 1979.

كما قاد المدافع الهداف فريقه الأبيض للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1984 و1986.