جنوب أفريقيا تتفوق على منتخب مصر بفارق هدف واحد في الشوط الأول

نورهان فايد

انتهى الشوط الأول بين المنتخب المصري ونظيره جنوب إفريقيا، بتقدم منتخب الأولاد بهدف وحيد، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 7 برأسية مفو ماكولا داخل شباك الشناوي في وسط رعونة من مدافعي الفراعنة، وحاول المنتخب المصري العودة إلى المباراة ولكن دون جدوى.

وشكلت الجبهة اليمنى لمنتخب مصر بعض من الضغط على دفاعات جنوب إفريقيا عن طريق عمر جابر ومحمد صلاح، ولكن منتخب الأولاد نجح في الحفاظ على التقدم لنهاية الشوط الأول.

شبكةعيونالإخبارية

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