أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

جنوب أفريقيا تتفوق على منتخب مصر بفارق هدف واحد في الشوط الأول

  • رياضة
  • 42
Google+ Print
جنوب أفريقيا تتفوق على منتخب مصر بفارق هدف واحد في الشوط الأول جنوب أفريقيا تتفوق على منتخب مصر بفارق هدف واحد في الشوط الأول

نورهان فايد

انتهى الشوط الأول بين المصري ونظيره جنوب إفريقيا، بتقدم منتخب الأولاد بهدف وحيد، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 7 برأسية مفو ماكولا داخل شباك الشناوي في وسط رعونة من مدافعي الفراعنة، وحاول المنتخب المصري العودة إلى المباراة ولكن دون جدوى.

وشكلت الجبهة اليمنى لمنتخب بعض من الضغط على دفاعات جنوب إفريقيا عن طريق عمر جابر ومحمد صلاح، ولكن منتخب الأولاد نجح في الحفاظ على التقدم لنهاية الشوط الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب