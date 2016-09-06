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الفراعنة : منتخب مصر يتأخر بهدف بعد مرور 30 دقيقة أمام جنوب أفريقيا

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الفراعنة : منتخب مصر يتأخر بهدف بعد مرور 30 دقيقة أمام جنوب أفريقيا الفراعنة : منتخب مصر يتأخر بهدف بعد مرور 30 دقيقة أمام جنوب أفريقيا

نورهان فايد

لم ينجح منتخب بعد مرور 30 دقيقة من وديته أمام جنوب أفريقيا فى جوهانسبرج ، من تعديل النتيجة وإحراز هدف التعادل ، فى الوقت الذى يؤدي فيه لاعبو جنوب أفريقيا بصورة مميزة، ووصلوا لمنطقة الـ 18 أكثر من مرة .

جاءت بداية المباراة حماسية خاصة من جانب الفراعنة، ونجح لاعبو فى السيطرة على مجريات الأمور فى الدقائق السبع الأولى وأضاع محمد صلاح وعبد الله السعيد فرصة محققة لهز شباك أصحاب الأرض فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل ماكولا هدف الأولاد الأول برأسية فى شباك الشناوى.. وعقب الهدف حاول عبد الله السعيد التعويض سريعا من خلال كرة قوية سددها لكنها تمر فوق العارضة خارج المرمى.

يحاول بعدها الفراعنة تعديل النتيجة لكن دون جدوى وسط تألق وحماس لاعبى جنوب أفريقيا الذين نجحوا فى الضغط على الفراعنة واللعب فى وسط ملعبهم ، ولكن مع بداية الدقيقة 27 ينشط الفراعنة نسبياً ويحصلون على أكثر من ركنية لكن دون خطورة على مرمى جنوب أفريقيا.

بدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر جابر وعلى جبر وأحمد دويدار ومحمد عبد الشافى ومحمد الننى وإبراهيم صلاح وعبد الله السعيد  ومحمد صلاح وتريزيجيه واحمد حسن كوكا، وعلى دكة البدلاء كل من على لطفى واحمد فتحى واحمد المحمدى ووليد سليمان وسام مرسى ورمضان صبحى وطارق حامد ومصطفى فتحى وعمرو جمال وباسم مرسى وحمادة طلبة واسلام جمال، فيما استبعد هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة كل من عصام الحضرى وأيمن أشرف وحسام باولو.

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