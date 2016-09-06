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مدرب كولومبيا: "نيمار" لاعب لا حدود له

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مدرب كولومبيا: "نيمار" لاعب لا حدود له مدرب كولومبيا: "نيمار" لاعب لا حدود له

نورهان فايد

أكد الأرجنيتني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا أن البرازيلي نيمار لاعب لاحدود له وينال إعجاب وتقدير الجميع وهو يلعب كرةالقدم .

وقال "بيكرمان" خلال تصريحات صحفية:"نحترم منتخب السامبا لكن كولومبيا ستسعى لتحقيق الفوز من أجل حصد مزيد من النقاط، علماً بأن منتخب لوس كافيتيروس يحتل المركز الثالث في

التصفيات برصيد 13 نقطة، بينما تحل البرازيل خامسة بـ12 نقطة".

وأشار إلى أن أداء منتخب بلاده تحسن مقارنة بالـ6 اشهر الماضية عندما بدأت التصفيات، حيث خسر أمام أوروغواي 0-3 وتعادل أمام تشيلي 1-1 ثم خسر أمام الأرجنتين 1_0 .

وتستضيف البرازيل منتخب كولمبيا اليوم، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا

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