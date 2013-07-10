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"الفرعونية للبترول" تبدأ حفر حابى 13 و15 فى خليج السويس

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"الفرعونية للبترول" تبدأ حفر حابى 13 و15 فى خليج السويس "الفرعونية للبترول" تبدأ حفر حابى 13 و15 فى خليج السويس

بدأ حفار تابع للشركة الفرعونية للبترول، عمليات حفر بئرى حابى 13 و15 فى منطقة امتيازها فى خليج السويس من أجل زيادة كميات الزيت والغاز المنتجة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الفرعونية بعمليات إكمال حفر لطبقات جديدة لم تطرقها من قبل، وتستهدف عملية الحفر التى تستغرق شهرا إنتاج نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ومعالجة ارتفاع المياه فى بعض المواقع القريبة من البئرين الجديدين، والتى تؤثر على كميات الغاز المنتجة.

والشركة الفرعونية تعد إحدى شركات عمليات الإنتاج المشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركتى بريتش بتروليوم وأيوك الإيطالية، وتعكف الشركة الفرعونية للبترول حاليا على عمليات حفر للبئر حابى 10.

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