الحلقة الأولى من "جار القمر": عانس وفتاة جموح وعجوز مريضة في عائلة واحدة

كتب : شريف حسين منذ 48 دقيقة

ترصد الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي "جار القمر"، أسرة لدى كل فرد منها مشكلته وأزمته الخاصة، فالأم العجوز لا يتركها المرض، لذا فإنها قعيدة الفراش، والابنة الكبرى تعاني العنوسة "شهد" وتأخر سنها وتأخر زواجها، فيما تعتبر الابنة الصغرى إحدى أبرز مشاكل العائلة، وهي فتاة جموح تعشق الوسيقى والرقص، قليلة الاهتمام بدراستها، كثيرة الشجار مع أختها العانس، والتي تقذفها بالعنوسة في وجهها دون خجل أو مراعاة لمشاعرها، بل وتشتبك معها بالأيدي.

وترتبط الفتاة التي تدعى "عنود" بفتى اسمه نوح، تحاول الهرب إليه بشططها من كراهيتها الجلوس بين يدي أمها العجوز المريضة، معربة عن استيائها من ذلك صراحة بأنها لن تجلس مع المريضة وهي لاتزال شابة ولا تريد أن تمرض.

يذكر أن مسلسل "جار القمر" يدور في إطار الدراما الاجتماعية الخليجية، تتناول أحداث المسلسل العديد من القضايا الهامة داخل المجتمع الخلجي، مثل تعدد الزوجات والتعصب القبلي وانتشر ذلك في الأونة الأخيرة، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.