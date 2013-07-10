الحلقة الأولى من "الشك": "وسيلة" لديها عيب خلقي يحرمها من الإنجاب.. ووالدها يشك في نسبها إليه

كتب : محمد أبوضيف الأربعاء 10-07-2013 20:06

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الشك" قيام "وسيلة" والتي تلعب دورها الفنانة "مي عز الدين"، بزيارة محل عمل والدتها مدام "سامية" لتكشف لها والدموع تنهمر منها عن مرض أصابها في الرحم، والذي يحرمها من الإنجاب، ويعرضها لترك زوجها، والعيش وحيده طوال عمرها.

تتابع المشاهد في الحلقة الأولى لتعرفنا بأسرة وسيلة، ويأتي المشهد الثاني، بشقيقها طارق، والذي اقتطع جزءا من مكتبة والدها ليبع أسطوانات أغاني شعبية، ويظهر والدها "نبيل شرف الدين"، والذي يقوم بدوره حسين فهمي، يتحدث في حبور عن تاريخ المكتبة التي أسسها والدها، وكانت مزارًا لعباس العقاد وطه حسين، واليوم، يستخدمها نجله في بيع الأغاني الركيكة، فيذكره طارق أن من نتاج ذلك البيع يسدد ديون المكتبة ويصرف عليها.

المشهد الثالث، يظهر فيه "مجاهد" زوج "سمر" التي تقوم بدورها "ريم البارودي" شقيقة وسيلة، وهو يعمل بأحد البنوك الإسلامية، ويسعى لرضاء مسؤولي البنك بترك لحيته الكثة، وارتداء "سمر" للحجاب، مهتما بالشكليات التي قد ترضي مسؤولي البنك، ويرفض في مكالمة هاتفية مع سمر شراء هدية عيد ميلاد وسيلة، مستندا لضيق الرزق، وكثرة طلبات زوجته بعد إنجابها لطفلتين.

وفي مشهد، بدأ بصرخات "إبرهيم" زوج شقيقة والدة وسيلة، المشهور بالبخل، يظهر في مشادة مع زوجته والتي تقوم بدورها الفنان "صابرين"، حول فاتورة الكهرباء، حتى تدخل المنزل ابنتها سها والتي تقوم بدورها الفنانة "هبه مجدي"، وخطيبها الدكتور أحمد شقيق وسيلة، فيما يرفض والديها حضور عيد ميلاد وسيلة حتي لا يتحمل نفقات هدية عيد الميلاد.

في المشهد الأخير يظهر الجميع في منزل حسين فهمي والد وسيلة، الكل في حالة استعداد لعيد الميلاد وتحضير وتعليق الزينة، والجميع في انتظار حضور وسيلة في مفاجأة، تظن والدتها أنها قد تلهيها عن مرضها، وبعد وصول وسيلة الكل يلتف حولها لإطفاء شموع عيد الميلاد، لكن المفاجئة بظهور مكسيم خليف في دور المحامي "فايق غالب" مندوب عن شخص يسمى "قاصد خير"، ويعلن وفاة موكله وترك ميراث لابنته "وسيلة" ووالدتها "سامية"، ليفاجأ حسين فهمي بأن وسيلة ليست ابنته.

"الشك"، يشارك فى بطولته كل من ريم البارودى وهبة مجدى ونضال الشافعي واللبنانى مكسيم خليل وحجاج عبد العظيم والمذيعة ريهام سعيد وأحمد عصام، من تأليف أحمد محمود أبو زيد.