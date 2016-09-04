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يوفنتوس يقترب من تجديد عقد "بونوتشي" و"ديبالا"

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يوفنتوس يقترب من تجديد عقد "بونوتشي" و"ديبالا" يوفنتوس يقترب من تجديد عقد "بونوتشي" و"ديبالا"

نورهان فايد

يسعي  نادى يوفنتوس الإيطالى وحامل لقب الدورى في الـ5 مواسم الماضية، من تجديد عقد "ليوناردو بونوتشي"،والأرجنتينى "باولو ديبالا".

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية : أن يوفنتوس يسعى لحسم مستقبل لاعبيه اللذين يحظيان باهتمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي..

ومن المقرر أن يجدد بونوتشي عقده مع يوفنتوس حتى نهاية موسم 2021 مقابل 5 مليون يورو في العام الواحد،وزيادة مرتب ديبالا الذى يتقاضى حالياً 3 ملايين يورو سنوياً، إلى4,5 مليون يورو بعد تجديد عقده، أو ربما أكثر من ذلك، نظراً للاهتمام  الذي يلقاه اللاعب من جانب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين

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