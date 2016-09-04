ريال مدريد يسعي لضم حارس ميلان..وزيدان يفضل نجله

نورهان فايد

يسعي نادى ريال مدريد الإسبانى للحصول على خدمات حارس مرمى إي سي ميلان الإيطالي "جيانولى دوناروما "خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وشارك صاحب الـ(17 عام) لبعض الوقت في مواجهة إيطاليا وفرنسا الودية ليصبح أصغر لاعب إيطالي يشارك يشارك بقميص بلاده منذ عام 1911،كما أصبح أصغر حارس مرمى يرتدي قميص الفريق الأول للمنتخب الأوزرى على الاطلاق .

والتفت الرئيس "فلورنتينو بيريز " لموهبة الحارس الشاب حيث ينوي عقد صفقة معه ليجعله حارس مرمى الفريق الأول خلفاً للكوستاريكي كيلور "نافاس" في الأعوام المقبلة..

وقالت صحيفة "سبورت "الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للنادى "الملكى "غير معجب بفكرة التعاقد مع "دوناروما"، حيث يرى بأن نجله "لوكا" يستحق الحصول على فرصته مع الفريق الأول لريال مدريد في الأعوام المقبلة خاضة أنه حارس مرمى منتخبات فرنسا السنية في الأعوام الماضية.

شبكةعيونالإخبارية

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