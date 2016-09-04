خماسي الإنتاج يهددون بتقديم شكوي للجبلاية بسبب نسبة المشاركة

نورهان فايد

هدد محمد ناجي جدو ومحمد فاروق لاعبي المقاولون العرب وعلي عيد لاعب إنبي وعلي فتحي لاعب الزمالك والسيد فريد لاعب سموحة، بتقديم شكوي باتحاد الكرة ضد ناديهم السابق الإنتاج الحربي بسبب عدم حصولهم على نسبة المشاركة عن الموسم الماضي أسوة بباقي زملائهم.

وأجري خماسي الإنتاج السابقين اتصالا تليفونيا بخالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج، يطالبونه بإبلاغ إدارة النادي بطلبهم.

وأعطي خماسي نادي الإنتاج الحربي السابقين مهلة مدتها أسبوع لإدارة النادي حتى يتم صرف مستحقاتهم المتأخرة وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سيقومون بتقديم شكوي رسمية للجبلاية.

شبكةعيونالإخبارية

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