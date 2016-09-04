الترسانة يواجه بنى سويف والانشاءات والطرق وديا

نورهان فايد

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الترسانة، بقيادة المدير الفني على ماهر ، مواجهة نظيره فريق بنى سويف وفريق الانشاءوالطرق وديًا، الخميس والجمعه المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد .

وأكد فهيم عمر المدير الاداري لفريق الترسانة أن الجهاز الفني يهدف من المباريات الودية إلى الوصول للقوام الأساسي للفريق، الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق يلعب مباراة ودية كل أسبوع ويقوم بتجربة جميع اللاعبين خلال المباريات الودية، مشيرًا إلى أنه يمنح الجميع الفرصة قبل الحكم النهائي على مستوى اللاعبين.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads