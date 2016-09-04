مدرب الأرجنتين يختار "نيكولاس جايتان "بديلا لـ"ميسي"

نورهان فايد

استقر "إدغاردو باوزا " المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين على اختيار جناح أتليتكو مدريد "نيوكلاس جايتان " ليكون بديلا لنجم برشلونة لونيل ميسي ، في مواجهة فنزويلا المقرر لها الثلاثاء المقبل ، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018. وقالت صحيفة "أولية " الأرجنينية أن ميسي عاد إلى برشلونه بعد إصابته ف المباراة التى فازت بها الأرجنتين على أورجواى بهدف دون رد في الجولة الماضية من التصفيات .

وبحسب "أوليه" فإن التشكيلة لن تشهد تغييرات كثيرة، إذ رجحت الاعتماد على "براتو "في الهجوم، وخلفه "بانيغا "أو "لاميلا"، فيما يبقى "دي ماريا "على الجهة اليسرى.

وأمام المدافعين سيلعب القائد ماسكيرانو وإلى جانبه" بيليا" أو "أغوستو فيرنانديز"، وفي الدفاع "ماس "و"أوتاميندي" و"فونيس موري "و"زاباليتا".

شبكةعيونالإخبارية

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