تغريم شركات توريد قطع غيار السيارات لـ "تويوتا" و"رينو" و"هوندا"

ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى فرض غرامة على الشركات التى تقوم بتوريد قطع غيار السيارات لشركات "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان" و"رينو" قدرت قيمتها بملايين اليورو، بسبب تكوين اتحادات احتكارية فى أنظمة الأسلاك الكهربائية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة جواكين ألمونيا، إن هذا القرار هو الأول ضمن حملة صارمة واسعة على تلك الاتحادات التى يمكن أن "تضر بالمنافسة فى صناعة السيارات وتضخم الأسعار لصالح مشترين للسيارات".

> وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات تقدر بنحو 142 مليون يورو (182 مليون دولار)، بعد أن تبين لها أن شركات "سوميتومو" و"ياكازى" و"فوروكاوا" و"إس-واى سيستيمز تيكنولوجيز" و"ليونى" أنشأت اتحادات احتكارية فى إنتاج أسلاك التوصيل.

> وقالت المفوضية، إنه لم يتم تغريم شركة "سوميتومو" بالتالى تفادت غرامة قيمتها 6ر291 مليون يورو، نظرا لأنها أبلغت عن اتحاد المنتجين، وجرى تخفيف الاتهامات لجميع الشركات الأخرى نظرا لأنها تعاونت مع التحقيقات.

> وأضافت المفوضية أنه تبين أن الشركات التى وفرت قطع غيار السيارات لجأت إلى الغش، أو حاولت الغش فى طرح العطاءات الخاصة بتوريد الأسلاك لكل من شركات صناعة السيارات المذكورة.