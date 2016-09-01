ثورة جمالية : كريم HYALURON -FILLER CC من Eucerin

تقدّم الإضافة الجديدة إلى مجموعة "يوسيرين هيالورون – فيلر" Eucerin® HYALURON -FILLER الناجحة عناية فعالة مقاومة لعلامات الشيخوخة! وتجمع تركيبة كريم تصحيح لون البشرة "سي سي" CC الملطّفة بين تأثيرات حشوة الهيالورونHYALURON -FILLER المضادّة للتجاعيد، وبين التصحيح الفوري لمظهر البشرة ولونها.

ومنذ انطلاق سلسلة Eucerin® HYALURON -FILLER في عام 2008، أصبحت هذه المجموعة هي الأكثر مبيعاً في الصيدليات. والآن، توسّع "يوسيرين"Eucerin® مجموعتها لتشمل أول مستحضر للبشرة مضادّ للشيخوخة لتجميل وتصحيح لون البشرة "سي سي" CC، مع صبغات لونية عاكسة للضوء، لتلبية متطلبات المستهلك في الحصول على عناية مقبولة تماماً ضدّ التجاعيد، وبنوعية ممتازة تؤمن تجانس وتوحيد لون البشرة.

تصحيح مظهر البشرة من أجل إطلالة نضرة

وتجمع تركيبة كريم تصحيح مظهر البشرة "سي سي" CC الملطّف بين تأثيرات حشوة الهيالورون المضادّة للتجاعيد، وبين التصحيح الفوري لمظهر البشرة.

ويجمع كريم Hyaluron –Filler CC خبرة "يوسيرين"Eucerin في العناية بالبشرة مع الكريمات الرائجة مثل بلسم الأساس لتغطية العيوب "بي بي" BB وتصحيح البشرة "سي سي" CC. وبدأ هذا التوجه في ألمانيا؛ مع تطوير كريمات الأساس "بي بي" BB لحماية البشرة الحساسة للمرضى بعد العمليات. ومع وصول هذا المستحضر إلى السوق الصينية، بدأ الناس باستخدامه كمنتج تجميلي، نظراً لكونه يمنح البشرة مظهراً طبيعياً محسّناً. وفي الوقت الذي تركّز كريمات "سي سي" CC على الأمر نفسه، إلا أنها تقوم أيضاً بتصحيح البشرة وتمنحها مظهراً موحداً متناغماً.

ويتيح الكريم الجديد "يوسيرين هيالورون – فيلر سي سي" Eucerin® HYALURON –FILLER للمستخدم الاستفادة من هذا التأثير المشترك وأكثر من ذلك أيضاً؛ حيث أن تركيبة حمض الهيالورونيك تملأ حتى أعمق تجاعيد البشرة من الداخل إلى الخارج، في حين توحّد الصبغات اللونية من مظهر البشرة، بما يساعد على التقليل من علامات شيخوخة البشرة إلى حدّ كبير جداً. ونظراً لاحتواء التركيبة على حمض الهيالورونيك بصيغتين جزيئيتين، عالية ومنخفضة، فإنها تعتني بالبشرة من الداخل والخارج. ويوفّر الكريم ترطيباً للبشرة، ويملأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويرفعها من الداخل. وفضلاً عن ذلك، يتماثل تأثير مادة "جلايسين سابونين" مع إنتاج البشرة الطبيعي من حمض الهيالورونيك في أدمة الجلد، حيث تعمل في المنطقة التي تنشأ منها التجاعيد العميقة. كما تذوب الصبغات اللونية في البشرة لتمنحها مظهراً ناعماً متجانساً، علماً أن كريم "سي سي" CC لا يتراكم داخل التجاعيد أو الخطوط الرفيعة، وبذلك لا تتاح لها الفرصة للبروز الظاهر، ولتأمين حماية البشرة من علامات الشيخوخة الناتجة عن أشعة الشمس، يتضمن كريم "هيالورون – فيلر سي سي" Hyaluron-Filler CC مُعامل الوقاية من الشمس عيار 15 SPF.