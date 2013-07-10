ما كيفية الحفاظ على العينين من ارتفاع الحرارة؟

وسط ارتفاع درجة الحرارة وشعور الدائم بالعطش خاصة، ونحن فى شهر رمضان الكريم يمكن أن يؤدى هذا إلى حدوث جفاف العين، مما يترتب عليه الآلام بالعين وضعف الإبصار ولعلاج تلك المشكلة.

تنصح الدكتورة دعاء يسرى استشارة أمراض وجراحة العين ان درجة الحرارة الجو قد يسبب جفاف حدقة العين مما يسبب الآلام بالعين وللحفاظ على العين من الالتهابات أو الجفاف يجب عدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الذروة لوقت طويل وإذا كان لا مفر فيجب استخدام النظارات الشخصية.

وعدم التعرض بصورة كبيرة للتكييفات والمراوح مباشرة على العين وضرورة التنبية على وجود إنارة كافية فى الغرفة كى لا تشعر العينان بإرهاق مضاعف خاصة عند استخدام الكمبيوتير أو اللاب توب.

يذكر أن إحدى الدراسات العلمية أثبت طبيا بأن أشعة يو فى يمكن أن تتلف العيون، لكن النظارات الشمسية الجيدةَ يمكن أن تمنع هذا الضرر. وعند شراء نظارات شمسية، تأكّد بأنها تمنع على الأقل 98 % من الإشعاع فوق البنفسجى.

على نقيض الاعتقاد السائد، بأن نظارات شمسية خفيفة يمكن أن تمنع "يو فى" مثل تلك المظلمة جداً، بالرغم من أن النظارات السوداء تقدم عادة حماية أكثر ضدّ نور الشمس اللامع.