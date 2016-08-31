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منتخب الفراعنة يتعادل مع غينيا 1/1 وديًا

  • رياضة
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منتخب الفراعنة يتعادل مع غينيا 1/1 وديًا منتخب الفراعنة يتعادل مع غينيا 1/1 وديًا

نورهان فايد

تعادل الوطني المصري مع  منتخب غينيا  بهدف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن  إستعدادات المنتخب لمنافسات الجولة الأولي من تصفيات المجموعة الخامسة  الؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ اللقاء بإمتلك لاعبي المنتخب الوطني الكرة  والضغط علي دفاعات غينيا في محاولات لضرب شباك الضيف بأول الأهداف، وأهدر مصطفي فتحي الهدف الأول بعد مراوغة رائعة لمدافعي غينيا في الدقيقة24، وواصل لاعبي الفراعنة الضغط علي غينيا بالتسديدة من  خارج منطقة الجراء عن طريق عبد الله السعيد، وأعتمد المنتخب الغيني علي الهجمة المرتدة عن طريق سرعة إبراهيم بانجورا، ونجح محمود حسن تريزيجيه في التقدم بالهدف الأول لمنتخب الوطني بعد تمريرة حريرة رائعة من  عبد الله السعيد في الدقيقة37، وحاول لاعبي منتخب غينيا إدراك هدف التعادل وواصل الفراعنة سيطرتهم علي الكرة  لإحراز هدف ثاني في الشوط الثاني، وقام المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بالدفع برمضان صبحي و وليد سليمان بدلاً من مصطفي فتحي وعبد الله السعيد ، وأجري مدرب الفراعنة تغير أخر في صفوف المنتخب بخروج باسم مرسي ودخول حسام باولو، ولكن في الدقيقة 68 نجح الحسن بانجورا في إدراك هدف التعادل لمنتخب غينيا ، وتراجع لاعبي المنتخب المصري للمناطق الخلفية بسبب سيطرة المنتخب الغيني علي الكرة ، وحصل المنتخب الوطني علي ضربة جزاء بعد عرقلة إبراهيما تراوري  لوليد سليمان  وأهدر رمضان صبحي ضربة جزاء بعد تصدي رائع من الحارس نابي ياتارا منتخب غينيا في الدقيقة 80، وحاول لاعبي منتخب خطف هدف ثاني وسط  إستبسال من مدافعي غينيا، وشارك سام مرسي نجم ويجان  الإنجليزي في أول مباراة له بألوان منتخب مصر، وفشل المنتخب الوطني في إحراز هدف ثاني ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين

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