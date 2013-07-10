بالفيديو.. عمال غزل المحلة والجيش ينحرون خروفا لإعلان شرعية الشعب

قام المقدم هانى فاروق، قائد قوات تأمين شركة غزل المحلة ومدينة المحلة، بالقوات المسلحة وعدد كبير من عمال الشركة والقوى السياسية والشبابية بالمحلة والضباط والجنود المشاركين، بذبح خروف فى أول أيام شهر رمضان لإعلان التأييد الكامل للجيش والشعب والشرطة يد واحدة وأنهم فى تأييد الشرعية.

> قام رئيس المجموعة المكلفة بتأمين المدينة بإحضار خروف وذبحه أمام القوات وسط تصفيق من الجميع ابتهاجا بشهر رمضان المعظم وبعزل الرئيس مرسى وتأييد شرعية الشعب وحقه فى استرداد حريته التى سلبت منه على مدار عام منذ تولى الرئيس المعزول مقاليد الأمور.

> ردد المشاركون "الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة". وأكد ضباط وجنود القوات المسلحة على عزمهم الكامل لتأمين البلاد ضد أى اعتداء داخلى أو خارجى ووقوفهم بجانب الشرعية وبجانب الشعب.

> وتم إحضار خروف وذبحه أمام مسرح غزل المحلة حيث ترابط القوات المسلحة والجنود لحماية الشركة والمدينة.

> وأعلن الجميع تأييدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وللمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، وأكدوا على وقوف الجيش والشعب والشرطة خلفهم لاجتياز المرحلة القادمة للعبور بمصر من الأزمة الحالية إلى بر الأمان.



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